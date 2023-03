Le Festival Anima livre son palmarès et renoue avec ses spectateurs

« Saules aveugles, femme endormie », de Pierre Földès, a remporté le prix du meilleur long métrage international décerné dans le cadre du Festival Anima qui s’est clôturé ce dimanche à Bruxelles. « Interdit aux chiens et aux Italiens » d’Alain Ughetto a quant à lui obtenu le prix du public pour le meilleur long métrage. Dans la catégorie des longs métrages pour enfants, c’est « Un amour de cochon » de Mascha Halberstad qui s’est distingué, obtenant également le prix du public dans cette catégorie.

« Letter to a pig », de Tal Kantor, a décroché pour sa part le grand prix Anima du meilleur court métrage tandis que « It’s nice in here » de Robert-Jonathan Koeyers, s’est vu décerner le prix spécial du jury.