La police de Charleroi arrête 9 personnes lors d’une opération de lutte contre les stupéfiants

Cette opération a mobilisé pas moins de 19 policiers du PSO (Peloton Sécurisation Ordre public) et deux unités canines. Elle visait particulièrement certains lieux ayant fait l’objet d’une surveillance spécifique sur base des informations policières disponibles.

La police fédérale a fourni un renfort en mettant à disposition un fourgon cellulaire et deux policiers fédéraux. De même, la zone de police d’Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes a mis à disposition deux maîtres-chiens drogue.

Cette nouvelle opération aura permis le contrôle de 5 véhicules et de 20 personnes, dont 4 en séjour illégal sur le territoire et pour lesquels l’Office des Étrangers a été avisé. Une de ces personnes a fait l’objet d’un placement en centre fermé en vue d’expulsion.

2,4 grammes de drogue « dure » (cocaïne) ont été saisis et 9 P.-V. judiciaires rédigés. L’opération a mené à l’arrestation administrative de 5 personnes et à l’arrestation judiciaire de 4 autres. Deux d’entre elles ont été présentées au parquet et ont été placées par un juge d’instruction sous mandat d’arrêt.

