« César a déjà vécu plusieurs vies qui ont façonné sa personnalité et son approche à la cuisine. Très jeune, il tombe malade et est diagnostiqué d’un cancer. Durant cette période, il trouve quelques moments d’évasion lorsqu’il cuisine avec son beau-père. C’est de là que provient sa passion pour la cuisine, ou plutôt son désir de liberté et sa volonté de prendre le temps, de partager des moments d’amour autour d’un bon plat sain, mais réconfortant. »

« César définit son univers culinaire comme libre et évolutif. Aujourd’hui orienté vers la street food, il n’hésite pas à s’approprier les classiques de la cuisine locale en les remettant au goût du jour, comme il le fait avec justesse et panache dans son nouveau projet Bruxellois : César Rolls. »

« Pour Albane, la cuisine a toujours été un moyen d’expression, mais en arrivant dans sa famille d’accueil à l’âge de onze ans, elle a appris à aimer et à travailler le produit, c’est donc naturellement qu’elle a suivi cette voix. »

Victor Blanchet

24 ans, Paris

« Natif d’Haïti, Victor a été placé en orphelinat avec sa grande sœur dès la naissance. Âgé à l’époque de deux ans, ils sont tous les deux adoptés par la même famille française. Grandissant en Mayenne et passionné d’athlétisme, top 15 de France, il se donne à fond dans ce sport. À quinze ans il décide de débuter une formation en cuisine, un milieu aussi exigeant que l’athlétisme à haut niveau. Victor ne vit que pour gagner. »

Jean Covillault

25 ans, Paris

« Après une formation à l’institut Paul Bocuse, Jean a enchaîné les postes de chef de partie puis de sous-chef dans plusieurs établissements en Europe : France, Malte, Pays-Bas, Portugal. À l’âge de vingt-quatre ans, il prend son premier poste de chef de cuisine dans un hôtel 4 étoiles à Paris. »

Bérangère Fagart

33 ans, Pantin

« Après un diplôme de Mime Corporel Dramatique et différentes expériences, notamment dans le domaine de l’événementiel et de la musique, Bérangère décide de changer de route. Passionnée de cuisine depuis petite et suivant attentivement Top Chef tous les ans, elle décide de se diriger dans cette voie. »

Jérémie Falissard

40 ans, Montréal

« Carla est née dans une famille qui n’aime pas du tout cuisiner. “Mes parents achetaient des beaux produits mais les laissaient pourrir dans le frigo, du coup je me suis décidée et mise au défi de les cuisiner.” Après le stylisme et l’ingénierie automobile, elle réalise que la cuisine est le fil conducteur de toute son enfance. Dès son adolescence, elle anime des émissions de cuisine pour enfants et publie un livre de cuisine à seulement quatorze ans. »

Miguel Garcia-Herrera

27 ans, Lyon

« Né au Mexique, Miguel souhaite faire de la cuisine son métier, mais ses parents ne pouvaient pas le soutenir financièrement. Seul son grand-père sicilien, cuisinier aux États-Unis et qui lui a transmis sa passion pour la cuisine, l’y encourage ! Prêt à tout pour venir travailler en Europe, il s’engage alors dans la légion étrangère pour obtenir ses papiers et fini par arriver en France à la suite d’une blessure au bas du dos. »

Danny Khezzar

26 ans, Ambilly

« Danny a grandi en banlieue parisienne à Rosny-sous-Bois dans le 93. Adolescent, il sortait beaucoup avec ses copains, sans le dire à ses parents. Pour ses quinze ans, ces derniers lui offrent un brunch au Ritz Paris, où il rencontre pour la première fois le Chef Michel Roth. Grâce à ce moment de partage, le Chef lui donne sa carte et Danny le contacte pour son premier stage de cuisine au Ritz Paris. Après une formation à l’école hôtelière de Jean Drouan à Paris, son père qui est plombier fait une intervention pour une fuite d’eau dans un restaurant. Pendant cette intervention, il entend que le Chef cherche du personnel. Il propose alors que son fils fasse un essai. De fil en aiguille, Danny débute dans les cuisines gastronomiques du Chef Pierre Gagnaire où il affirme avoir énormément appris. Depuis, il n’a jamais quitté la cuisine. »

Jacques Lagarde

27 ans, Marbella (Espagne)

« Né dans une grande famille de cinq enfants, Jacques a surtout été élevé par ses frères et sœurs et particulièrement Mathieu sur qui il prend vite exemple et qui lui transmet leur passion commune aujourd’hui : la cuisine. Jacques débute par un apprentissage au “Sebillon”, bistrot parisien, avant de devenir demi-chef de partie au côté de Ghislaine Arabian dans son restaurant “Les petites sorcières**”, puis chef de partie au “Pavillon Montsouris”. Il part ensuite pendant deux ans en Australie avec son frère, Mathieu, comme chef de partie du “Cottage Point Inn**”. En bon voyageur de la cuisine, Jacques enchaîne avec la NouvelleZélande au “Amisfield” pendant quatre ans, le meilleur restaurant du pays qui évolue de 2 à 3 étoiles. Aux côtés de son frère Mathieu, il était en charge de la cuisine du restaurant. Véritable passionné dans tout ce qu’il fait, il a quitté son poste et sa vie “parfaite” en Nouvelle-Zélande pour repartir à zéro par amour en Espagne. »

Mathieu Lagarde

30 ans, Queenstown (Nouvelle-Zélande)

« Mathieu est le frère de Jacques. Il aime travailler le produit brut poussé à son maximum, extraire les goûts, dans un visuel parfois même provocateur tout en se concentrant sur un aspect naturel. »

Alexandre Marchon

35 ans, Paris

« Alexandre a suivi des études en école de commerce puis a débuté une carrière dans la publicité avant de se réorienter vers sa véritable passion : la cuisine. Alexandre a une prédilection pour la cuisine légumière, qu’il aime mettre au cœur de ses assiettes. Pour lui, c’est aussi un engagement écologique. »

Léo Renusson

27 ans, Paris

« Léo a un parcours varié. À vingt-et-un ans, il devient pour la première fois chef de cuisine, en Alsace, puis chef pâtissier dans plusieurs restaurants londoniens. Il a souhaité toucher un peu à tout pour se découvrir au travers de la cuisine. Le plaisir de la cuisine provient de son enfance, grâce à sa maman mais aussi sa grand-mère, qui avait onze enfants. »

« Léo aime cuisiner les produits de saison et les mettre en valeurs, mais il apprécie avant tout créer et imaginer et il a hâte de se confronter aux épreuves de Top Chef, pour laisser exploser sa créativité. »

Hugo Riboulet

23 ans, Annecy-le-vieux

« Habitué au “bien manger” par ses grands-parents et sa mère qui cuisinent énormément, c’est logiquement qu’Hugo réalise son stage d’observation de troisième en cuisine, en Ardèche d’où il est originaire. Et il en fera son métier ! Durant son baccalauréat professionnel cuisine, il multiplie les expériences auprès de grands chefs étoilés. »

« Hugo aime cuisiner le végétal au centre de l’assiette et les protéines en guise de condiment. Il aime utiliser et exploiter le légume à 100%. »

Gaston Savina

28 ans, Londres

« C’est parce que ses grand-mères ont toujours su le protéger qu’il trouve son salut dans la cuisine. En effet, Gaston revient de loin. À la maison, l’ambiance est délétère. À l’aube de son adolescence, il perd son papa. Au moment où il a besoin de repères, tout s’écroule. À l’école, la loi du plus fort lui fait vivre des moments difficiles. La cuisine lui permet alors de s’échapper. »

« La cuisine de Gaston se veut gastronomique, créative, conceptuelle, mais aussi régressive. Un moyen d’emmener les autres dans son univers et de faire vivre des émotions intensément. »

Sarika Sor

28 ans, Lille

« Sarika est la grande gagnante d’“Objectif Top Chef”. Troisième d’une fratrie de quatre enfants, elle s’est toujours sentie comme la personne la plus extravertie du foyer. Ses parents Cambodgiens ont fui leur pays après le génocide des Khmers rouges. Ils n’ont pas eu une vie facile, mais ont toujours fait en sorte que leurs enfants ne manquent de rien et fassent de longues études. »