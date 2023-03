Milan Menten remporte le Grand Prix Samyn au sprint devant Hugo Hofstetter (vidéo)

Cinq hommes - Gilles De Wilde (Flanders - Baloise), les Polonais Stanisław Aniolkowski (Human Powered Health) et Kamil Malecki (Q36.5), le Norvégien Tord Gudmestad (Uno-X) et le Canadien Philippe Jabob (Ecoflo Chronos) - ont montré leur maillot durant la journée avant d’être repris à 60 bornes de l’arrivée.

Milan Menten (Lotto Dstny) a remporté la 55e édition Grand Prix Le Samyn cycliste (1.1), mardi après midi à Dour. Au terme de cette première course de la saison sur route en Wallonie, longue de 209 km qui s’était élancée de Quaregnon, le Belge a devancé sur la ligne le Français Hugo Hofstetter (Arkea-Samsic) et Edward Theuns (Trek-Segafredo).

A 32 bornes de l’arrivée, six coureurs belges, - Victor Campenaerts (Lotto-Dstny), Jarne Van de Paar (Lotto-Dstny), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Jenthe Biermans (Arkéa-Samsic), Stan Dewulf (AG2R-Citroën) et Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) - sont sortis du peloton. Van de Paar lâchait prise à la suite d’une accélération à 13 km du but. Les cinq leaders restant étaient repris par le peloton à 4 km de l’arrivée.

Alors que De Bondt et Kasper Asgreen chutaient dans le dernier kilomètre, Milan Menten se montrait le plus rapide et décrochait à 26 ans le second succès de sa carrière après une étape du Tour de Croatie en 2021. C’est sa première victoire sous le maillot de Lotto Dstny.