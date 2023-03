Douche froide pour Katy et son fiancé à un mois de leur mariage: «Comme je suis aussi enceinte, c’est un stress supplémentaire»

Prévoyante, la jeune Anglaise avait déjà amené sa robe de mariée en juillet dernier ainsi que les robes des demoiselles d’honneur, les costumes et les divers bouquets. Un acompte de 1.000 livres avait également été versé pour le gâteau et les fleurs. « Je suis absolument dégoûtée », a réagi Katy. « Et comme je suis aussi enceinte, c’est un stress supplémentaire ».

Et comme si la situation n’était pas assez stressante, la salle de réception ne va pas pouvoir rembourser le jeune couple directement. « Ils ont dit qu’ils essayaient de nous rembourser mais qu’ils ne pouvaient pas le faire tant que la vente (de la salle, NDLR) n’était pas conclue », explique l’Anglaise. « Nous allons perdre plus de 1.000 livres en dépôts et autres. Nous n’avons aucune idée de la date à laquelle nous serons remboursés. Nous sommes absolument vidés et n’avons aucune idée de ce que nous allons faire maintenant ».