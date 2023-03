«Je me suis uriné dessus»: Kad Merad et Dany Boon révèlent une folle anecdote du tournage de «Bienvenue chez les Ch’tis»

En 2008, Dany Boon faisait un carton au cinéma grâce au film « Bienvenue chez les Ch’tis ». Plus de 20 millions d’entrées en France, et 1,1 million en Belgique. Niveau recettes mondiales, elles sont estimées à 245 millions d’euros. Pas mal !

À l’occasion des 15 ans du film, Dany Boon et Kad Merad se sont confiés à « 50’ Inside » sur TF1. Les deux acteurs ont dévoilé une anecdote assez surprenante. Alors qu’ils devaient tourner une scène dans laquelle on les voit uriner dans le canal, voilà que la pompe mécanique est tombée en panne, obligeant Kad et Dany à faire pipi eux-mêmes, pour de vrai. « J’ai dit à Dany que le seul moyen de faire pipi très vite c’était de boire des bières. Je crois qu’on a dû boire chacun 4 ou 5 bières », a révélé Kad Merad. « On n’a pas fait attention, ce n’était pas de la bière simple mais de la triple alors on était bourrés. De toute façon il fallait être bourré dans la scène et on a pissé pour de vrai », enchaîne Dany Boon.