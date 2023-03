Scandaleux: David Alaba victime d’injures racistes suite à son vote... pour Lionel Messi au trophée The Best (photos)

Depuis la publication complète des votes pour le trophée The Best du meilleur joueur de l'année, le choix de David Alaba ne passe pas chez les supporters madrilènes. L’international autrichien a placé Lionel Messi devant son coéquipier Karim Benzema et Kylian Mbappé. Une décision d’autant plus critiquée au regard du résultat final, avec le sacre de l’attaquant argentin.

Ainsi, dans la nuit de lundi à mardi, le hashtag #AlabaOut a été massivement relayé par les supporters madrilènes, qui n’ont pas hésité à inonder le joueur de commentaires insultants, certains allant bien trop loin avec des messages racistes.