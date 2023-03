L’OMS dénonce le poids des dépenses de santé en Belgique pour les ménages les plus faibles

Selon ce rapport de l’Organisation mondiale de la santé, près de 260.000 ménages en Belgique étaient dans ce cas en 2020 (dernière année statistique disponible), soit 5,2% de l’ensemble des ménages. Parmi 14 pays d’Europe occidentale, seuls l’Italie, le Portugal et la Grèce font pire. Les pays limitrophes (Pays-Bas, France, Luxembourg et Allemagne) affichent quant à eux des taux compris entre moins de 1% et moins de 2,5%.

Par rapport aux autres pays, les ménages belges concernés sont plus fortement touchés par le coût d’appareils comme les lunettes, les dentiers ou les prothèses auditives. Les plus pauvres le sont aussi par le coût des médicaments, des tests diagnostiques ou des soins ambulatoires.