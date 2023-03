De la neige en Arabie saoudite pour la première fois en 100 ans ? Attention à ces fausses allégations

Les images relayées montrent deux dromadaires sous la neige, filmés en pleine nuit dans une zone montagneuse et désertique enneigée.

Certains internautes en ont profité pour contester le consensus scientifique sur le réchauffement climatique, insinuant que cet épisode neigeux dans une région pourtant habituée à des températures très élevées remettrait en cause les connaissances sur le changement du climat.

"Réchauffement climatique sans aucun doute !", a notamment ironisé Silvano Trotta dans un tweet contenant la vidéo et partagé près de 1.800 fois depuis le 23 février.

Créateur d'une société de télécommunication, Silvano Trotta a d'abord gagné une certaine notoriété en ligne sur sa chaîne YouTube, supprimée en 2021, sur laquelle il parlait des "vérités cachées" sur les ovnis et divers faits d'actualité. Il bénéficie toujours d'une large audience sur les réseaux sociaux, bien que ses assertions soient régulièrement épinglées par des médias de vérification, dont l'AFP. Ses propos sont également décrits comme "conspirationnistes" par l'observatoire en ligne sur les théories du complot Conspiracy Watch.

Capture d'écran du tweet de Silvano Trotta, réalisée le 27 février 2023

Sauf que cette vidéo n'a pas été tournée en 2023 : cette séquence a été diffusée en 2021 par plusieurs médias, qui parlaient à l'époque de chutes de neige dans le nord de l'Arabie saoudite, près de la ville de Tabuk. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirment ces posts sur Twitter, ce n'est pas la première fois que le pays connait des chutes de neige au cours des 100 dernières années, comme l'a expliqué l'Organisation météorologique mondiale (OMM) à l'AFP, ce que montrent aussi plusieurs images d'archives.

Une vidéo tournée en 2021

Comment retrouver l'origine de cette séquence ? En effectuant une recherche d'images inversée à partir de l'outil Google Lens, il est possible de retrouver trace des images de la vidéo dans plusieurs articles publiés en février 2021.

Recherche d'images inversée via Google Lens. A droite, les sites qui ont partagé la vidéo (capture d'écran du 27 février 2023)

Selon les médias qui avaient mentionné l'événement (comme Arab News ou Gulf Today) le 19 février 2021, cet épisode neigeux s'était déroulé dans le nord-ouest du pays près de la ville de Tabuk, dans la région du même nom.

A l'époque, cette vidéo avait aussi fait le tour des réseaux sociaux, alors que des internautes climatosceptiques avaient déjà remis en cause, à tort, le réchauffement climatique à la suite de sa publication.

Des épisodes neigeux en Arabie saoudite ? Un phénomène "pas rare" dans certaines régions

Néanmoins, ce type d'événement météorologique n'est pas si exceptionnel dans certaines parties de l'Arabie saoudite, et notamment dans cette région montagneuse proche de la frontière avec la Jordanie.

Lors des chutes de neige à Tabuk en février 2021, le porte-parole de l'ambassade d'Arabie saoudite aux Etats-Unis Fahad Nazer avait lui-même expliqué que ce type d'événement climatique n'était "pas rare pour cette région", dans un tweet publié le 18 février 2021.

"Contrairement aux croyances populaires, toutes les régions du royaume [d'Arabie saoudite] ne sont pas chaudes toute l'année", avait-t-il précisé.

La réponse du porte-parole de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Washington sur Twitter, datée du 18 février 2021. (Capture d'écran du 27 février 2023)

Un point confirmé par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) à l'AFP le 27 février : "il y a bien eu des épisodes neigeux en Arabie saoudite dans le passé, avant 2021", explique Omar Baddour, chef du service de veille sur le climat.

"En hiver, l'intrusion d'air froid en provenance des régions polaires affecte généralement le Moyen-Orient, notamment le Liban, la Syrie, la Jordanie et les environs", précise le météorologue. "En certaines occasions, bien que rares, elle peut migrer plus loin vers le sud, jusqu'en Arabie saoudite. S'il y a suffisamment d'humidité dans l'air et que la température descend bien près ou en dessous de 0 à la surface, cela peut entraîner des chutes de neige, même dans la région désertique."

Ces dernières années, plusieurs articles dans la presse internationale ont fait part de chutes de neige dans cette région désertique du nord-ouest de l'Arabie saoudite, lors des hivers 2013-2014, 2016-2017 ou encore plus récemment en 2022. L'AFP a notamment publié des photos de ces chutes de neige l'année dernière (voir ci-dessous).

Des Saoudiens prennent le café sous la neige dans la ville de Jabal al-Lawz, à l'Ouest de la ville de Tabuk le 17 janvier 2022. ( AFP / IBRAHIM ASSIRI)

L'autorité saoudienne du tourisme elle-même indique que la neige n'est pas un phénomène "inhabituel", et promeut même sur son site la luge sur neige dans le nord de l'Arabie saoudite.

"Étant donné le caractère insolite de la neige dans le royaume saoudien, la luge apparaît comme une activité hivernale encore plus attrayante", assure le site, qui précise tout de même que "les chutes de neige ne sont pas aussi fréquentes que dans d'autres pays du monde".

Réchauffement climatique : ne pas confondre météo et climat

La région de Tabuk a par ailleurs tout de même expérimenté un épisode neigeux au début de l'année 2023, selon un article publié par le média saoudien Arab News le 10 janvier.

Mais ces épisodes de froid ne remettent pas en cause le réchauffement climatique dans la région et le pays. Les témpératures annuelles en Arabie saoudite, et dans la région de Tabuk, n'ont cessé d'augmenter depuis le début du XXe siècle, comme le montrent les données du portail sur le changement climatique mises en avant par la Banque Mondiale (voir ci-dessous).

Moyenne annuelle et sur cinq ans des températures en Arabie Saoudite, selon les données de la Banque mondiale (données récupérées le 28 février 2023)

Moyenne annuelle et sur cinq ans des températures de la région de Tabuk, selon les données de la Banque mondiale (données récupérées le 28 février 2023)

"Globalement, [ces chutes de neige] ne contredisent pas ce que l'on attend du changement climatique", explique Omar Baddour. "À l'échelle mondiale, les températures extrêmement basses sont de moins en moins fréquentes, mais elles sont toujours enregistrées et continueront de l'être."

Le spécialiste précise par ailleurs que la plus forte évaporation liée au réchauffement des océans pourrait aussi provoquer "une plus grande humidité dans l'atmosphère", ce qui pourrait à terme "favoriser" des chutes de neige.

D'où la nécessité de ne pas confondre climat et météo : comme détaillé dans une vidéo explicative réalisée par Météo France, le climat est l'étude qui s'intéresse à des tendances à moyen et long terme, contrairement à la météo, qui décrit des conditions atmosphériques à très court terme.

Prenant l'exemple de la France, Météo France explique que les pics de froid, "qui se raréfient" par ailleurs "depuis 1947", ne sont pas le signe d'un refroidissement du climat, mais "illustrent seulement une instabilité et une variabilité du temps tout à fait normale".

A l'échelle mondiale, l'Organisation météorologique mondiale a annoncé le 12 janvier 2023 que les huit dernières années recensées étaient les "plus chaudes jamais enregistrées dans le monde". Un constat en accord avec les prévisions du Groupe international d'experts sur le climat (GIEC), qui alerte depuis sa création en 1988 sur un réchauffement global du climat depuis la période pré-industrielle.

L'existence du changement climatique causé par l'Homme, qui fait l'objet d'un consensus scientifique, est régulièrement remise en question, notamment par des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Ces derniers mois, l'AFP avait aussi vérifié plusieurs publications trompeuses sur le climat, notamment concernant les modèles climatiques, la glace de mer arctique, une étude de la NASA sur la masse de glace de l'Antarctique, une déclaration niant l'urgence climatique, ou encore sur les températures en Arctique.