Double chantier au rond-point «Didi» aux Isnes: la N912 vers Spy aura aussi droit à sa réfection

Ces travaux consisteront à rénover les revêtements entre le carrefour Saussin et le giratoire Didi sur 3,2 km et réhabiliter en profondeur la Nationale dans la traversée des Isnes. La société Willemen Infra a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux financés par la SOFICO pour près de 2,12 millions d’euros.

Le chantier de réfection de la N4 entre Beuzet et le rond-point « Didi » reliant la chaussée à la N912 s’ouvre ce mercredi 1er mars. Les travaux s’enchaîneront ensuite sur la N912 entre ce giratoire et le carrefour Saussin à Spy, dès le lundi 6 mars.

Du lundi 6 mars au lundi 2 octobre, la N912 sera fermée à la circulation sur les 3,2 km. Les usagers sont invités à emprunter l’E42 via les échangeurs 13 « Spy » et 12 Gembloux, et la N4.