Dépistage du cancer colorectal: voyagez dans l’antre d’un côlon géant au CHU Ambroise Paré à Mons

En Belgique, plus de 9.000 nouveaux cas de cancer colorectal sont diagnostiqués chaque année, et environ 3.000 personnes en meurent. Le cancer colorectal occupe la troisième place par ordre de fréquence chez l’homme, après le cancer du poumon et le cancer de la prostate. Chez la femme, il vient en deuxième position, après le cancer du sein. Cependant, il existe un dépistage simple et gratuit qui peut vous sauver la vie ! La sensibilisation au dépistage est donc cruciale pour encourager chacun à se faire dépister.

« Le dépistage du cancer colorectal est recommandé pour toutes les personnes âgées de 50 ans à 74 ans, ainsi que pour les personnes à risque élevé. En pratique, il consiste à réaliser un prélèvement de selles à domicile au moyen d’un kit de dépistage et à envoyer pour analyse par la poste », explique le Dr Frédérique Flamme, chef de service de gastroentérologie du CHU Ambroise Paré. Vous serez invité à prendre rendez-vous chez votre médecin traitant en cas de test positif qui vous orientera vers un gastro-entérologue pour réaliser une coloscopie.