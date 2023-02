Trois nouveaux «jobcoaches» à Mons vont favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap

Ces « jobcoaches » accompagnent en permanence une quinzaine de personnes et assurent un rôle prospectif d’information auprès des entreprises de la région en s’adjoignant la collaboration active des conseillers du FOREM ainsi que des partenaires de l’insertion professionnelle.

Afin d’accompagner les employeurs et de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap, encore trop souvent éloignées du marché du travail, le gouvernement wallon a décidé de doubler le nombre de « jobcoaches handicap » sur son territoire.

« Ils étaient une quinzaine en Wallonie, ils seront bientôt plus du double. Non seulement le coaching sera renforcé mais il sera aussi étendu pour accompagner vers l’emploi des personnes sourdes/malentendantes, aveugles/malvoyantes ou encore atteinte d’autisme », précise Christie Morreale, ministre de l’Emploi et de l’Action sociale.