Terminus pour Ali Garna, le doyen de la Stib

« Ali Garna, le doyen de la #STIB , a atteint aujourd’hui le ‘terminus’ de sa carrière. Après plus de 50 ans de service, il va profiter de sa retraite plus que méritée. Bonne retraite Ali et merci pour tout ! », le félicite la Stib sur Twitter.

À 74 ans passés, ce doyen a passé depuis longtemps l’âge de la retraite. « J’aime mon travail et les gens. Je peux continuer mais je me suis dit qu’il était temps d’arrêter pour me reposer un peu car j’ai donné plus qu’il fallait », se confie-t-il dans une vidéo de la Stib. « Mon secret, je regarde le positif. D’un côté, je vois les gens sans travail ou dans la rue. Dieu merci, je travaille et je suis content. C’est le travail qui me donne du courage. Je suis fier de mon travail. »