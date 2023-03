Les décos de l’école de Pussemange ont séduit le jury

Depuis plusieurs années déjà, la conseillère Véronique Liégeois-Soenen est la responsable des concours des façades fleuries et des décorations des fêtes de fin d’année. Pour cet hiver 2022-2023, en raison de la crise énergétique et de la flambée des prix des énergies, l’accent avait été mis non pas sur les illuminations mais plutôt sur la décoration et le développement durable des garnitures. Le jury aura eu du mal à départager les candidats tant chacun avait redoublé d’imagination pour apporter un peu de magie de Noël au moment des fêtes.

Dans la catégorie « Associations », ce sont les enfants de l’école de Pussemange qui remporte le premier prix. Aidés de leurs enseignantes et de l’accueillante extra-scolaire, ils ont confectionné des bonnets et des poupées avec des bouts de laine. Ils ont également décoré les fenêtres de leur école.

À la deuxième place, on retrouve un habitué du concours : le village de Bagimont et ses nombreuses décorations à travers tout le village. Parmi les autres participants, on retrouve également les résidents des homes « Jean Allard » et « Revivre à Sugny » ainsi que les enfants de l’école maternelle de Sugny.

Chez les particuliers, c’est Mimie Poncelet qui remporte la palme d’or. Ce premier prix, elle le dédie à sa famille de cœur, les Ukrainiens Aivazian qui ont passé quelques mois chez elle. Sur un écriteau apposé près de sa porte, on pouvait lire « 2022 – Sapin avec un penchant solidaire et des cadeaux car la vie est un cadeau… ». Sur la façade, on retrouvait également le drapeau belge et le drapeau ukrainien. À la deuxième place, on retrouve deux ex aequo : Fabienne Danloy de Alle et Daniel Luckx de Sugny. Viennent ensuite Louise Donatien de Alle et Claire Renneson de Sugny.