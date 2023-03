Retour des échanges européens à l’Institut Saint Joseph de Ciney

Après 3 années sans semaine Eurodyssée, la tradition des échanges européens a été heureusement revécue pour 105 étudiants de Saint Joseph et une trentaine de leurs profs qui ont accueillis chez eux leurs jumeaux venant des écoles slovaques des Gymnasium JGT de Banska-Bystrica (17e fois) et Metodova de Bratislava (23e fois), hongroise de l’Apaczai Csere Janos de Budapest (10e fois), italienne de l’Istuto d’Arborea de Cagliari (14e fois), portugaise de l’Escola Henrique Sommer Maceira de Leiria (6e fois) et grecques du Gymnasio Epanomis de Thessalonique (10e fois) et 3rd Junior High School de Thermi (1ère fois).

Au programme de la semaine, l’arrivée le vendredi des délégations, l’accueil officiel et la présentation de la rencontre européenne le samedi, un jeu dans Ciney par délégations le samedi après-midi, un repas par délégations avec les parents dans différents locaux de l’école. Ce repas s’est achevé par une soirée folk où chaque délégation a présenté une danse régionale. Si la journée du dimanche est traditionnellement réservée à une journée en famille pour les étudiants, les 14 professeurs invités ont eu l’occasion de découvrir le premier des jours gras de Binche. Le soleil était heureusement présent pour la journée du lundi qui s’est déroulée en partie par une marche dans les Fagnes au départ de Botrange et une visite de l’abbaye de Stavelot. La journée de mardi était consacrée à des ateliers sur le thème du carnaval : réalisation d’un masque par élève, présentation de carnavals de chaque délégation et préparation d’une danse pour la soirée finale. Bruxelles était la destination classique du mercredi, avec, tout d’abord, un passage photo à l’Atomium puis, une découverte du centre-ville par délégation. Après un temps libre apprécié par tout le monde, chacun a eu l’occasion de découvrir un musée du centre-ville comme le musée Magritte, le musée des instruments de musique ou une expo sur l’histoire de la Belgique. La journée du jeudi, la dernière avant le départ des délégations à partir du vendredi matin constituait l’apothéose de la semaine avec, en matinée, la fin de préparation des masques et l’après-midi par un défilé costumé dans l’école. La journée s’est achevée par un blind test par équipe de pays et des au revoir de chacun.