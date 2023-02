Måneskin à Forest National: les enfants de moins de 12 ans doivent venir accompagnés

« Nous constatons de plus en plus que de très jeunes enfants participent à un concert sans accompagnement, ce qui n’est évidemment pas sans risque. Nous sommes donc contraints de prendre un certain nombre de mesures », indique dans un communiqué de presse Fores National.

Le groupe italien Måneskin sera à Bruxelles pour deux dates (les 2 et 3 mars) à Forest National pour sa tournée « Loud Kids ». Le groupe de rock a beaucoup de succès auprès des jeunes. Les parents ont reçu un courriel leur rappelant que les enfants de moins de 12 ans ne peuvent entrer dans la salle de concert qu’accompagnés d’un adulte.