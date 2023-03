Les femmes n’aiment pas l’électrique

Le célèbre institut Standard & Poor vient de rendre public son étude « Global Mobility CY 2022 vehicle registration data » décrivant les comportements d’achat des consommateurs sur l’année 2022 aux Etats-Unis. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les femmes et les hommes ne réagissent pas de la même manière à la voiture électrique. Les chiffres montrent ainsi que la part des femmes parmi les acheteurs de voitures électriques est de seulement 28%, contre 72% d’hommes, alors qu’elle est de 41,2% (femmes) contre 58,8% (hommes) sur le marché global.

Peur de la panne

Les analystes de Standard & Poor sont eux-mêmes étonnés de ce résultat, qui soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponse. La seule piste d’explication plausible est que les femmes auraient davantage peur de manquer d’autonomie (et donc de tomber en panne) que les hommes. Sans surprise, la marque de voiture électrique comptant le plus de femmes est Tesla (33,1%) devant Polestar (27,4%), Lucid (19,5%) et Rivian (14,5%).