Voici la première Ligier électrique

Leader européen des petites voitures sans permis, Ligier ne pouvait pas rester les bras croisés devant l’insolent succès commercial de la Citroën Ami. Autrefois ringardes, les voiturettes sans permis sont aujourd’hui à la mode et ont su conquérir une clientèle jeune et urbaine, à la recherche d’une alternative au scooter.

Tout d’une grande

La Ligier Myli sera présentée officiellement en avril prochain, mais on peut déjà se faire une idée de son style en photo. Il s’agira d’un quadricycle à moteur dont la vitesse sera limitée à 45 km/h. Le constructeur annonce un équipement digne d’une vraie voiture, avec un écran multimédia tactile de 10 pouces compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, le siège conducteur chauffant, la climatisation et une direction assistée. Trois versions de batteries seront proposées, pour une autonomie annoncée entre 50 et 130 km. La recharge complète ne devrait pas dépasser 2h30.