«Je vous serre tous contre mon coeur»: Églantine Éméyé remercie les internautes, après l’annonce du décès de son fils de 17 ans, Samy

Le 20 février, Églantine Éméyé annonçait une triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Son fils, Samy, est décédé à l’âge de 17 ans. L’adolescent était autiste et polyhandicapé. « Cette nuit, à minuit, mon petit ange, mon voleur de brosses à dents, mon petit lion au regard si doux, s’est envolé vers les étoiles, après 13 jours de lutte. Je n’ai plus les mots… seulement une immense douleur, et l’amour infini que j’ai pour lui », écrivait l’animatrice télé sur Instagram. « Mon Samychou, je t’aime… pour toujours. Ta maman a le cœur brisé, mais elle sait que tu n’auras plus jamais mal. »

Une semaine plus tard, l’animatrice a tenu à remercier les internautes pour leurs nombreux messages : « Je reprends la plume pour vous remercier. Tous vos messages ont été lus et m’ont fait du bien. Les larmes coulent toujours. Vos mots m’ont prouvé que la vie de Samy n’a pas été vaine pour défendre l’autisme. Je vous serre tous contre mon cœur. »