Faute de respect des délais réglementaires, parking.brussels contrôlerait illégalement le stationnement à Schaerbeek

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après le Conseil d’État, c’est la Cour de Cassation qui met à mal le stationnement à Schaerbeek. Une fois de plus, la commune n’aurait pas respecté les procédures ni les délais réglementaires. Le point 36 de la séance du collège du 7 février n’a pas manqué de retenir l’attention de l’opposition. Le collège a décidé de renoncer aux actions de judiciaires en recouvrement des impôts réclamés sur base d’un règlement fiscal dont l’annotation n’aurait pas tété faite correctement.

« La Cour de Cassation a cassé une décision. Quand un règlement est pris par le collège, il doit être publié, affiché et transcrit au registre des publications. Si ce n’est pas fait au plus tard le lendemain de l’affichage, le règlement n’est pas applicable au citoyen », explique Georges Verzin (Libéral indépendant) qui a envoyé une question écrite cosignée par toute l’opposition (le PS, Les Engagés 1030, le MR et le PTB). « Il n’y a pas que les règlements fiscaux qui sont visés par cette règle. »