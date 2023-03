En cinq ans, le prix de location moyen d’un bien en province de Luxembourg a augmenté de 14%

Alors que le Covid avait marqué un certain exode des Bruxellois vers la Wallonie et la Flandre, et plus particulièrement vers les Brabant limitrophes marquant une plus forte hausse des loyers, la tendance semble se calmer puisque la Wallonie, Bruxelles et la Flandre ont connu pour 2022 une évolution des prix similaire à +4,6 %, +4,2 % et +4,7 % respectivement.

Le prix moyen des loyers (tout type de logement) grimpe à 759 € en 2022 en Wallonie. Cela représente une évolution de 12,6 % sur les 5 dernières années. Et, comme l’indique Charlotte De Thaye, Directrice Générale de Federia « à l’instar de Bruxelles, les premières indications pour 2023 vont dans le sens d’une nouvelle augmentation significative de loyers en Wallonie ». Sans surprise, l’augmentation des loyers est inversement proportionnelle à la taille des biens. En effet, l’impact de la hausse des coûts se fait surtout ressentir sur les petits loyers. Ainsi, les studios et appartements affichent respectivement +6,5 % et +5,0 %. À noter que le prix moyen des loyers d’une maison jumelée (3 façades) en Wallonie reste, à 900 €, toujours moins cher qu’un appartement dans la capitale.