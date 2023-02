La dernière phase du plan Good Move suspendue trois mois de plus à Schaerbeek

Lire aussi Cécile Jodogne (DéFI), bourgmestre f.f. de Schaerbeek: «Il y a beaucoup plus de poujadisme, on refuse d’entendre les arguments des autres»

« On a vraiment l’envie de pouvoir faire cette fois-ci une participation réussie. Tout ça avait un peu péché lors du premier plan. On a pris un peu de retard. On a plutôt l’objectif d’atterrir pour fin de l’année scolaire, par exemple pour juin. On ne va toutefois pas s’enfermer dans un timing », explique l’échevin du Climat Vincent Vanhalewyn (Ecolo) au Soir.