Un témoignage accablant pour l’auteur présumé des coups de couteau mortels à Moustier-sur-Sambre: son avocat demande une confrontation avec le témoin

Ce 8 février, le Moustiérois Jason C., 19 ans, a été convoqué dans les locaux de la police fédérale pour une nouvelle audition. Selon son avocat, Me Brackman, les enquêteurs souhaitaient l’entendre après qu’un nouveau témoignage leur soit parvenu. Et qui l’accable.

Jason C. lors de la reconstitution organisée en juin dernier. - L.M.

« Le témoin en question est un jeune de Moustier qui prétend connaître mon client. Ils se seraient croisés, dit-il, plusieurs fois, à l’une ou l’autre occasion, dans les rues de Moustier », indique Me Brackman.