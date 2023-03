«Nous pouvons continuer à payer jusqu’à l’éternité»: les factures s’accumulent dans la boîte aux lettres de Glenn et Lyanne, les deux Belges ne devraient pourtant pas les régler…

Il y a deux ans, le couple décide de déménager. Si dans un premier temps tout se passe bien, en été 2021 les choses se corsent. En effet, une nouvelle facture arrive et, ce, concernant l’extraction d’eau au numéro 197 de leur ancienne maison. Pour De Watergroep, de l’eau a été extraite via un puits et rejetée dans le réseau d’égouts. Une eau qui doit être traitée, ce qui représente donc des frais que percevra le Groupement des Eaux avant de les reverser à la Société Flamande de l’Environnement.

Malgré de nombreux appels téléphoniques et courriels, De Watergroep a campé sur ses positions : Glenn et Lyanne devaient payer pour le puits qu’ils avaient prétendument utilisé à l’époque.

La situation est d’autant plus incompréhensible qu’entre-temps, l’habitation a été louée par le CPAS de la commune qui, eux, ne semble pas avoir reçu de facture. Ballotté d’une organisation à l’autre, le couple a fini par obtenir gain de cause et leur situation s’est vue réglée. Le contrat a été résilié le 3 août 2020 et les factures de 2021 et 2022 ne sont plus à payer.