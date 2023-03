Avez-vous vu ces trois voleurs ayant sévi à Eupen? La police lance un avis de recherche

Comme on vous en avait déjà parlé le 21 décembre dernier, il y a eu une tentative de vol et deux vols avec effraction à Eupen ce 20 décembre dernier, dans la rue Gospert. Un snack-bar avait notamment été visité et de l’argent volé.

« Le 20 décembre 2022 entre 22 h 10 et 23 heures, à Eupen, trois individus ont commis une tentative de vol et deux vols avec effraction dans des commerces situés dans la Gospertstraße.

L’enquête a révélé que les auteurs avaient pris le train depuis la gare des Guillemins à Liège pour se rendre à Eupen. Ils ont alors été filmés en déambulant à différents endroits dans la gare.

Le 1er individu est de corpulence forte et a le visage rond. Il a les cheveux foncés rasés sur les côtés. Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon de sport noir et d’une veste à capuche noire avec des empiècements orange. Il était en possession d’un petit sac à bandoulière gris clair.

Le 2e individu est de corpulence normale. Il a les cheveux foncés et d’épais sourcils. Au moment des faits, il portait une veste noire à capuche, un pantalon de sport noir avec des lignes blanches, des baskets claires et un bonnet noir de marque « Nike ». Il était en possession d’un sac à dos noir avec des inscriptions blanches de marque « Kaytan ».

Le 3e individu est de corpulence normale et a les cheveux foncés bouclés et plus courts sur les côtés. Il a les lèvres charnues. Au moment des faits, il portait un pantalon tricolore, assorti à sa veste de training de marque « Lacoste » à motifs géométriques bleus, blancs et noirs avec le logo d’un crocodile dans le dos.

Si vous avez plus de renseignements concernant ces faits, nous vous invitons à prendre contact avec la police par email via avisderecherche@police.belgium.eu.