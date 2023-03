Pascal, 58 ans, avait tenté de tuer avec un couteau son épouse partie chez son nouveau compagnon en France: il a été retrouvé mort en prison

C’est le « Journal du Centre » qui donne l’information. Le 23 février, le corps sans vie d’un Belge, Pascal F. (58 ans) a été retrouvé dans sa cellule du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran (Loiret). Il y était détenu depuis le 28 janvier dernier. Tant le parquet de Bourges (Cher) où avait été instruite l’affaire qui l’avait mené en prison, que celui d’Orléans qui a été saisi de l’enquête sur ce décès n’ont apporté de précisions sur les causes de la mort.

Fin janvier, notre compatriote avait quitté son domicile en Belgique pour retrouver son épouse qui venait de le quitter. Depuis quelque temps, elle vivait avec un nouveau partenaire, français, habitant à Saint-Benin-d’Azy (Nièvre). Pascal F. avait prétexté qu’il voulait voir son chien. Arrivé sur place, il avait été invité à manger par le nouveau concubin de son épouse. Après le repas, ce dernier était parti dans une pièce voisine et était vite revenu dans la salle à manger après avoir entendu les cris de la femme, elle aussi belge. Pascal F. avait un couteau à la main et lui avait porté six coups au thorax, à la carotide, au visage et aux mains. Le concubin était parvenu à le maîtriser avant de l’enfermer dans le garage. Les voisins avaient appelé la gendarmerie qui a arrêté le Belge. Quant à son épouse, elle avait été conduite à l’hôpital mais ses jours n’étaient pas en danger.