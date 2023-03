Une réunion qui se tiendra une fois par mois, rue de l’Olive, à La Louvière. La première a lieu ce 2 mars. « Le but est de rompre l’isolement des victimes et de les soutenir » explique Rita Gasperat, animatrice de ces séances. « Parce qu’il faut avoir soi-même traversé l’enfer pour comprendre celui enduré par les autres. Dans ce groupe bienveillant, prend la parole qui veut, sans obligation. Le but est que les participantes voient plus clair dans leur situation et qu’un climat de solidarité puisse se créer. Ensemble, on est plus fortes ».

Rita Gasperat animera ces groupes de paroles. - D.R.

Maria, 62 ans, y participera. Aujourd’hui, cette femme blessée travaille patiemment à sa reconstruction. « Aider les autres y contribue » nous confie-t-elle. Son histoire serre le cœur. Issue d’une famille sicilienne, Maria a partagé sa jeunesse entre l’école et la maison de ses parents. « Mon frère pouvait sortir. Moi, pas question ». Elle a 19 ans lorsqu’elle rencontre celui qui deviendra son mari…