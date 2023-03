L’Escale des Vins: dégustation de vins et chocolats le 11 mars prochain à Ittre

En 2023, avec sa collègue Marie-Céline Coopman, ils ont décidé d’innover en proposant des après-midi de dégustation à thème, à raison d’un samedi par mois. « On le faisait déjà avant, mais de manière plus ponctuelle. Cette année, on avait envie de le proposer de manière plus régulière avec des thématiques précises chaque mois », ajoute le caviste. Après deux premières éditions, en janvier et février, qui ont remporté un joli succès, Thierry et Marie-Céline se concentrent sur la dégustation du 11 mars. Et le thème devrait séduire du monde…