Volley-ball – Une première Coupe de Belgique pour la Bruxelloise Anna Koulberg

Au sein de la formation néerlandophone, on retrouvait la jeune Bruxelloise Anna Koulberg qui ne pouvait cacher sa joie au moment d’exprimer ses émotions. « Nous avons tout simplement gagné, c’est incroyable avec une si jeune équipe », souriait-elle, très exprésivement, au micro de Sporza, qui retransmettait le duel en direct à la télévision.

Le volley-ball féminin a été mis en lumière de bien belle manière ce dimanche à l’occasion de la finale de Coupe de Belgique qui opposait Asterix AVO Beveren et Gand. Les deux actuelles formations en tête du championnat de Belgique se retrouvaient en effet au Sporpaleis d’Anvers pour se disputer le premier trophée de la saison et ont assuré un sérieux spectacle les menant à une rencontre en cinq sets, remportée par Asterix.

Du haut de ses 18 ans, elle a surtout rendu fiers ses parents, Sacha Koulberg et Anja Duyck, qui, voici tout juste dix ans, soulevaient également la Coupe, en tant qu’entraîneurs. « Cela me comble de joie d’y parvenir dix ans après mes parents, c’est forcément fou. Dans un coin de ma tête, j’en rêvais ; mais je ne pensais pas y parvenir si vite. »

Déjà appelée dans le noyau élargi de l’équipe nationale belgeféminine, la centrale bruxelloise a en tout cas de belles années devant elle. Et, surtout, une belle marge de progression. Mais avant d’y penser et de se replonger dans le championnat, il était encore l’heure de savourer la performance. « Cette victoire en Coupe, c’est quelque chose que je pourrai encore raconter à mes enfants plus tard. »