Cinq nouveaux «jobcoaches» en province de Namur vont favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap

Afin de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap, trop souvent éloignées du marché du travail, le gouvernement de Wallonie va plus que doubler le nombre de « jobcoaches handicap ». 23 équivalents temps plein (22 jobcoaches et un interprète en langue des signes) vont être recrutés grâce à une enveloppe de 1,9 million d’euros.

« Non seulement le coaching sera renforcé, mais il sera aussi étendu pour accompagner vers l’emploi des personnes sourdes/malentendantes, aveugles/malvoyantes ou encore atteintes d’autisme », précise Christie Morrealle, ministre wallonne de l’Emploi et de l’Action sociale.

Concrètement, chaque jobcoach accompagnera en permanence 15 personnes et assurera un rôle prospectif et d’information auprès des entreprises de sa région, en collaboration avec des conseillers du Forem et des partenaires de l’insertion professionnelle. Actuellement, les jobcoaches actifs en Wallonie accompagnent environ 440 personnes. Plus de 90 % des personnes soutenues accèdent à un stage en entreprise, à une formation ou à un contrat de travail.