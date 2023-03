Voici les prochaines collectes de sang en province de Namur

Il y en aura une collecte de sang au complexe sportif de Sombreffe (allée du Château Chinon 5), le jeudi 2 mars de 15 à 18h15. Le vendredi 3 mars de 15 à 19h, à la salle polyvalente Cecoco de Ciney (place du Roi Baudouin 1). À Olloy, salle Patricia Cheraivoie, le lundi 6 mars de 15 à 18h30. Le mardi 7 mars de 15 à 18h30, à la salle des fêtes de Floreffe (rue Joseph Piret 7). Le foyer communal de Gembloux (place Arthur Lacroix 4) en accueillera une le mercredi 8 mars de 15 à 19h.

Par ailleurs, le service du sang est toujours ouvert dans les bureaux de Namur (rue des Dames Blanches 34), les lundis et jeudis de 8h30 à 19h30, les mardis de 8h30 à 12h30, les mercredis et vendredis de 8h30 à 16h30 et le dernier samedi du mois de 8h à 12h.