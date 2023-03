Les travaux de restauration de la tour et des deux tourelles de la Collégiale Saint-Jean l’Evangéliste débutent à Liège

C’est le lundi 6 mars que débuteront les travaux de restauration de la tour et des deux tourelles de la Collégiale Saint-Jean l’Evangéliste. Cet important chantier de restauration concerne l’un des édifices religieux les plus anciens de notre Cité. En plein cœur de Liège, la Collégiale Saint-Jean occupe un îlot formé par la Place Xavier Neujean, le Boulevard de la Sauvenière et le passage Charles Bury.

Si l’ensemble du site a été classé comme patrimoine exceptionnel en mai 2010, il est à noter que seule la tour romane et ses tourelles reste le vestige du bâtiment originel bâti vers 980-985 par le Prince-Evêque Notger. En effet, la collégiale fut détruite en 1752 et remplacée deux ans plus tard par la construction de l’édifice actuel.