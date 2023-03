Elle découvre son fiancé en train d’être allaité... par sa mère quelques heures avant leur mariage: «Comment peut-elle encore produire du lait?»

Georgie Mitchell, une organisatrice de mariages britannique, a récemment fait le buzz en relayant une histoire pour le moins particulière dans son podcast « The Unfiltered Bride ». Et pour cause, la professionnelle des mariages a expliqué que l’une de ses clientes avait surpris son futur mari en train d’être nourri au sein par sa mère quelques heures avant leur union.

« Il était en train d’être allaité par sa mère », a affirmé Georgie Mitchell. Ce à quoi son interlocutrice a rétorqué « Excuse-moi, quoi ? Comment est-il possible que sa mère produise encore du lait ? ».