«Les professionnels de la santé doivent être vigilants»: le microbe «Shigella» se propage dangereusement, doit-on s’attendre au pire?

Depuis 2015 déjà, des experts américains ont noté l’augmentation de cas de problèmes gastriques liés à une bactérie nommée Shigella. Provenant d’une souche nommée XDR, celle-ci provoque de la fièvre, des diarrhées et des douleurs d’estomac et a été identifiée comme résistante aux médicaments.

Ainsi, dans un communiqué publié vendredi dernier, le Centre de contrôle et de prévention des maladies américain (CDC) a déclaré que 5 % de toutes les infections à Shigella enregistrées en 2022 étaient dues à la souche résistante XDR – contre 1 % en 2019. Une augmentation des cas surtout observée les sans-abri, les voyageurs internationaux, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les personnes immunodéprimées, a précisé le CDC.

« Compte tenu de ces préoccupations de santé publique potentiellement graves, le CDC demande aux professionnels de la santé d’être vigilants pour suspecter et signaler les cas d’infection à Shigella XDR à leur département de santé local ou étatique et pour éduquer les patients et les communautés à risque accru sur la prévention et la transmission », explique-t-il.