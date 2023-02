Le dossier concernant la mort du jeune Adil, percuté par une voiture de police à Anderlecht, sera plaidé le 16 mai

Le parquet de Bruxelles avait annoncé, le 26 novembre 2020, qu’il demandait le non-lieu « à l’encontre des protagonistes et notamment du conducteur du véhicule de police » dans ce dossier.

Plus tard, le 9 avril 2021, la famille d’Adil avait exprimé son intention de demander des devoirs d’enquête complémentaires, ce qu’elle a fait, via son avocat, Me Alexis Deswaef, à l’audience de la chambre du conseil le 20 avril suivant. Le dossier avait alors été remis sine die, dans l’attente de la réalisation de ces devoirs.