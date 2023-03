Après la plaque commémorative, des habitants péruviens veulent ériger une statue pour Natacha de Crombrugghe

Éric et Sabine, les parents de Natacha de Crombrugghe ont écrit au maire de Cabanaconde, la ville située dans la vallée du Colca où leur fille avait disparu. Son corps avait été retrouvé huit mois plus tard par des pêcheurs. Selon le quotidien péruvien « El Popular » qui a pu voir la lettre adressée à Jorge Guerra, ils ne seraient pas très contents. « Nous sommes très surpris et scandalisés qu’après un an, ‘Autocolca’ n’ait rien fait pour informer les touristes et rendre les sentiers plus sûrs », ont ainsi reproché les parents de la victime.

Parmi les recommandations, ils invitent les représentants de la région à distribuer des cartes détaillées et à donner des informations sur les précautions à prendre. Il est important, selon eux, de mentionner qu’il ne faut pas suivre à la lettre ce que conseille l’application « maps.mem » « car elle indique un chemin très dangereux et inaccessible ». « De plus, ils doivent conseiller les touristes de connecter la géolocalisation de leurs téléphones et les avertir de l’itinéraire à suivre ».