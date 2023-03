Mentissa invite les enfants à prendre soin de la terre de manière ludique sur Disney Channel Avec la « roue de la Terre », Disney Channel et Mentissa incitent les plus jeunes à prendre soin de notre planète. Disney Channel

Par Xavier Verheyden

Le 22 avril prochain, c’est la Journée de la Terre. Afin d’engager activement la future génération dans la poursuite d’une planète plus propre, Disney Channel s’engage une nouvelle fois à sensibiliser les enfants à ce qu’ils peuvent faire pour apporter leur contribution. Depuis début février et jusqu’à fin avril, la « roue de la Terre » sera tournée plusieurs fois par jour sur la chaîne Disney Channel. Cette roue contient sept missions basées sur les 52 étapes vers une ville plus verte de la Commission européenne. Des conseils pour économiser l’énergie aux activités de recyclage et de l’apprentissage de la nature à la participation à la journée nationale de nettoyage : chaque mission montre comment les enfants peuvent contribuer à prendre soin de la terre d’une manière accessible.

Disney Channel a pu compter sur Mentissa, ambassadrice du projet. La chanteuse belge révélée dans « The Voice » présente les différentes missions en tant que maître de cérémonie.

Lire aussi Mentissa, la Belge de «The Voice»: «Je suis une grande hypersensible» Dans les spots diffusés en télévision, elle motive les enfants à appliquer ces missions dans la vie quotidienne, à la maison, à l’école et avec le plus grand nombre possible de membres de la famille ou d’amis.