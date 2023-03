Des aurores boréales dans le ciel de Belgique: «Il y en aura plus dans les années à venir»

C’est un spectacle prodigieux qui s’est déroulé dans le ciel belge dimanche et lundi soir. Assez tard dans la nuit, certains chanceux ont eu la chance d’observer des aurores boréales. Un phénomène rarissime chez nous, qui se produit davantage dans les pays Scandinaves.

Elles se produisent lorsque des particules chargées et projetées par le soleil entrent dans notre atmosphère. Majoritairement visible près des côtes, l’apparition de ces lumières dansantes vertes et violettes pourrait se multiplier à l’avenir : « Avec l’augmentation de l’activité solaire, il est donc probable qu’il y aura un peu plus d’éruptions et donc d’aurores boréales dans les années à venir », commente l’astrophysicien Matthieu Compiègne à La Voix du Nord.