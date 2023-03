Scène surréaliste après une dispute de couple: un père de famille traîné sur le capot d’une voiture sur plusieurs centaines de mètres alors qu’il tentait de récupérer son fils

L’histoire derrière ces images ? Celle d’un couple de deux parents d’origine polonaise qui se disputent la garde de leur fils de 5 ans. Si l’ex-mari vit en Belgique après avoir vécu aux Pays-Bas, la mère du petit garçon est retournée vivre dans leur pays natal où elle entend élever leur fils. Or, le père de l’enfant veut quant à lui construire son avenir aux Pays-Bas où, par ailleurs, son projet de vie est soutenu par les autorités judiciaires.

L’origine de l’histoire remonte en fait à 2021 lorsque la mère a emmené son fils en Pologne sans autorisation. Son ex-partenaire saisit alors le tribunal de Maastricht, qui lui donne raison. Le 10 décembre 2021, il obtient la garde provisoire de son fils. L’homme se rend en Pologne pour récupérer le petit garçon qu’il emmène à Hoensbroek le 8 octobre 2022. Un mois plus tard, le tribunal de Maastricht statue à nouveau que la résidence principale de l’enfant est chez le père.

Furieuse face à cette décision, Marlena se rend aux Pays-Bas le 15 février dernier afin de récupérer son fils, accompagnée de son père, de son frère et d’un ami de la famille. Le groupe croise alors le père qui promène son chien avec son fils. Celui-ci ignore qu’ils ont fait toute cette route mais reconnaît son beau-père lorsque la voiture passe près de lui.

Ni une ni deux, les choses s’emballent : le père et le frère de Marlena se précipitent sur le père de famille pour l’asperger de spray au poivre et lui arracher l’enfant des bras. Il reçoit même des coups de pied pendant que son fils est mis dans la voiture. Paniqué, l’homme veut empêcher que son fils soit enlevé et se jette sur le capot de la voiture qui continue à rouler sur plusieurs centaines de mètres lorsqu’il finit par tomber.