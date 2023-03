Les défis du climat, ça passe par l’école: les matières liées à l’environnement seront mieux intégrées dans les cours, tout au long du parcours scolaire

Les matières liées à l’environnement ne devraient plus être cantonnées aux cours scientifiques ou de géo, mais être intégrées à l’ensemble du cursus scolaire. C’est l’avis du député Jean-Philippe Florent (Écolo). « C’est surtout, en substance, ce que demande le Forum des jeunes qui a mené un sondage auprès de 1.019 jeunes en Wallonie et à Bruxelles. Selon l’enquête, 91 % des jeunes sondés estiment qu’il faut revoir le programme des cours pour mieux intégrer ces matières liées à l’environnement », dit-il.

Il y a un accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Région bruxelloise relatif à l’éducation à l’environnement, à la nature et au développement durable.

Le premier projet vise à étudier la possibilité de mettre à jour les formations des enseignants sur le thème de l’éducation environnementale, préparées et organisées par l’Institut interréseaux de la formation professionnelle continue et par les réseaux.

nécessité pour les profs

« Le deuxième projet concerne une circulaire qui résumerait toutes les actions et tous les outils offerts aux équipes pédagogiques pour améliorer la lisibilité de la thématique auprès des équipes éducatives », détaille encore la ministre. « Quant au troisième projet, il consiste à rédiger un document thématique transversal, au départ des référentiels du tronc commun, relatif à l’éducation à l’environnement et au développement durable. Ce document sera rédigé par mon administration et sera destiné aux enseignants et associations chargées de l’organisation de ces activités dans les écoles. À l’instar des activités organisées en éducation aux médias ou en éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS), il nous est apparu indispensable de le faire. Il devra inclure un préambule contextualisé permettant à tous les enseignants de mesurer la nécessité d’intégrer cette dimension dans leurs activités pédagogiques. »