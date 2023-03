La Commune de Courcelles apporte son soutien aux travailleurs de Carrefour devenu Intermarché by Mestdagh

Aucune fermeture ni restructuration ne seraient prévues suite à cette reprise. Mais les travailleurs et les organisations syndicales demeurent inquiets, notamment sur leurs futures conditions de travail, qui deviendraient moins avantageuses. Ceci découlerait notamment du passage à un système franchisé et à la modification de la commission paritaire.

Pour s’assurer de l’avenir des travailleurs de l’Intermarché by Mestdagh de Trazegnies et l’Intermarché de Courcelles, une motion a été rédigée par un groupe de travail issu du conseil communal reprenant tous les partis politiques à l’attention des gouvernements et des ministres compétents.