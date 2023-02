Etterbeek dit non à Good Living

À l’unanimité, majorité et opposition se sont prononcées sur le nouveau RRU lors du conseil communal d’Etterbeek ce lundi.

« Tout n’est pas mauvais mais si on applique les choses telles que prévues, c’est impossible », commente le bourgmestre Vincent De Wolf (MR) qui a déjà manifesté son opposition lors de la conférence des bourgmestres. « On a rédigé un avis extrêmement détaillé et critique. »