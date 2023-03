Encore sept avaloirs volés Estinnes: «Malheureusement, on ne sait rien y faire», regrette la bourgmestre Aurore Tourneur

Ce n’était pas la première fois et ce ne sera certainement pas la dernière : des avaloirs ont encore été volés ces dernières semaines à Estinnes. Cette fois, c’est sur la route entre Peissant et Rouveroy, sept au total ont été entièrement ou partiellement subtilisés, laissant des trous béants sur la chaussée. Ce qui est dangereux pour les automobilistes, les piétons et particulièrement les cyclistes en cas de chute. La bourgmestre Aurore Tourneur est bien consciente du problème, mais reconnaît une forme d’impuissance.

«Malheureusement, on ne sait strictement rien y faire, sinon réagir pour limiter le danger. Heureusement en général les gens nous signalent dès qu’il y a un souci, que ce soit via les réseaux sociaux ou le nouveau système à la commune. On installe rapidement des panneaux pour avertir du danger, on remet des grilles d’avaloir, provenant d’un petit stock que nous avons pu acheter, si le modèle correspond… Mais les modèles changent, il faut pouvoir trouver des grilles de rechange… »

D. Claes

« Tant que ces dispositifs seront en fonte… » Mais tout cela n’empêche pas le vol des avaloirs, ou simplement de la grille. Et cela coûte à la collectivité «Une grille c’est 200 ou 300 euros. Un avaloir en entier, c’est 3.000 euros, en incluant les travaux pour l’installer. Ici c’est une voirie régionale, donc c’est à la charge du SPW. Mais cela reste l’argent du contribuable. »