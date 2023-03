Deuxième édition du Cabaret du Moine à l’Abbaye de Villers-la-Ville

Plus que jamais, l’Abbaye de Villers soutient les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Des musiciens et des auteurs-compositeurs-interprètes aux univers très variés : musique classique, poprock, musique irlandaise, pop française, musique tzigane et chanson francophone. Au programme : Jacques Stotzem, la violoncelliste Camille Seghers, Coline Blf, le pianiste Alexis Thibaut de Maisières, Olive, Romain Helvétius ou encore OK Panda. La partition du Cabaret du Moine est pour le moins éclectique. Des jeunes humoristes feront également leur premier pas sur scène.

Lors de la 1ère édition, en novembre 2022, la salle romane a accueilli 1.370 spectateurs, 28 humoristes et 28 musiciens en 14 soirées. Un succès qui conforte l’Abbaye de Villers dans sa volonté d’offrir au public et aux artistes un espace de vie et de culture exceptionnel.