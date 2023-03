La P2A à l’honneur dans LaMeuse Foot: Philippe Caserini (Ferrières) et Yannick Pauletti (Braives) sont nos invités en studio

Grands connaisseurs de football dans son ensemble, liégeois et huy-waremmien particulièrement, ils seront amenés à parler de leur actualité, tout d’abord. Prévue en fin de saison, l’arrivée à Braives de Yannick Pauletti a été avancée de plusieurs mois, le comité ayant décidé de stopper la collaboration avec Jofray Hella, donnant comme raison le départ futur pour Hannut de plusieurs joueurs désirant suivre leur ex-coach. L’entrée en fonction s’est soldée par une courte défaite 1-0 à Xhoris ce week-end. Philippe Caserini, lui, a été nommé coach de Ferrière à l’aube du présent championnat. Une formation condruzienne très ambitieuse et propulsée en P2 grâce au rachat du matricule de Pontisse Herstal. Alors que Braives lutte pour une place dans le tour final, Ferrières, vainqueur 0-2 à Ouffet-Warzée, est à cinq points du leader, Flémalle, et rêve de titre, tout en devant composer avec un effectif décimé par les blessures.

Ensuite, ils auront la parole sur le futur des deux clubs mais aussi sur leurs nombreux points communs dont leur participation à l’écriture de l’histoire de Solières et Stockay, menés de la P2 vers la D2, sur la fusion redonnant naissance à l’Union Hutoise, sur l’évolution du niveau de la série ces dernières années…