Le coin du tacticien | Pascal Croughs inquiet: «Je sens qu’il y a une fragilité mentale croissante chez les joueurs»

Bien qu’il soit difficile de trouver des raisons à cette fragilité, notre expert a néanmoins son avis : « Les joueurs ont une plus grosse pression qu’avant, au niveau des résultats mais aussi des parents. En plus de cela, il faut ajouter la pression de réussir et l’argent pour certains. »

« La pression des parents »

Notre consultant a rencontré des U12 et U13 lors d’un stage : « J’ai discuté avec quelques jeunes et j’étais assez surpris de la pertinence de leurs réponses. Nous avons trouvé quelques pistes pour améliorer le mental. Premièrement, la communication, entre les coéquipiers mais également avec les coaches, doit être améliorée. Ensuite, la concentration. Le joueur ressent le besoin d’être dans une bulle dans laquelle il se sent au mieux. La gestion des émotions doit être travaillée également. Les deux derniers points sont l’imagerie mentale et les rituels. Lorsqu’on se sent moins bien pour quelconques raisons, on peut penser à une situation positive qu’on a vécu pour tenter de retrouver un bon mental. Les rituels eux servent en quelque sorte de superstitions pour aider la personne à se sentir mieux. »