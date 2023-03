Infrabel réalise l’entretien de l’infrastructure ferroviaire entre Liège et Liers: les alentours de la gare des Guillemins impactés par des chantiers de nuit

Infrabel va entamer des travaux d’entretien de l’infrastructure ferroviaire entre Liège et Liers. Les alentours de la gare des Guillemins seront impactés par cet entretien entre mars et fin juin 2023. Ces travaux seront réalisés de nuit afin de minimiser l'impact sur la mobilité.

Plusieurs endroits concernés

Concrètement, les travaux de nuit se dérouleront de 22 heures à 6 heures du matin. Ils se dérouleront sur le quai de Rome et l’avenue des Tilleuls (du 19 au 21 mars), entre la gare de Liège-Saint-Lambert et la rue Pied des Vignes (du 27 mars au 1er avril), entre la rue du Plan Incliné et la place de l’Observatoire (du 11 au 15 avril), entre la rue Varin, la place Général Leman et la rue de Namur (du 29 mai au 3 juin) ainsi qu’aux alentous de la gare d’Herstal (du 30 mars au 1er avril).