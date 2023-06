Sébastien Pocognoli avant le huitième de finale en Youth League de Genk «J’ai besoin de faire des choix et des erreurs»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En passant à l’été dernier de l’Union à Genk, Sébastien Pocognoli a trouvé un environnement à la hauteur de ses envies et de ses espérances. Coach des U18 d’un club limbourgeois dont il a porté le maillot à 50 reprises, le Liégeois de 35 ans s’est aussi vu confier la responsabilité des U19 avec lesquels il affrontera ce mercredi (19 h) au Cívitas Metropolitano l’Atlético Madrid en 8e de finale de la Youth League (l’équivalent de la Ligue des champions chez les jeunes), après avoir éliminé la Juventus. À l’ombre de la Cegeka Arena, Pocognoli poursuit l’apprentissage d’un métier d’entraîneur qui pourrait l’amener au sommet.

Passer de l’Union, où vous aviez en charge les Espoirs, à Genk, où vous coachez les U18, c’était un pas facile à franchir ?

Je me sentais extrêmement bien à l’Union, dans un club que j’appréciais et que j’apprécie toujours. Où j’étais aussi apprécié. Quand j’ai repris les Espoirs, mon staff et moi avons effectué un sacré boulot, dans un contexte compliqué parce que le club n’était pas prêt et que la formation n’avait jamais vraiment existé au Parc Duden. Cela devenait difficile, avec des infrastructures problématiques et des trajets lourds à digérer au quotidien. En restant à l’Union, j’aurais stagné. Pouvoir aujourd’hui œuvrer dans la formation d’un top club, dans une entreprise de haut niveau, avec des recommandations à suivre, une hiérarchie à respecter, c’est une suite logique dans mon apprentissage.