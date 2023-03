Manifestation d’agriculteurs flamands: un millier de tracteurs à Bruxelles vendredi

Les tracteurs partiront de toutes les provinces du nord du pays et gagneront Bruxelles via des routes du réseau secondaire.

Les agriculteurs et horticulteurs flamands, soutenus par plusieurs syndicats et organisations agricoles, dont le Boerenbond et l’ABS, veulent tirer la sonnette d’alarme. L’origine de la colère est liée au dossier sur les émissions d’azote actuellement sur la table du gouvernement flamand. Pour le secteur agricole, les restrictions envisagées entraîneront un « bain de sang social et économique ». Les syndicats agricoles exigent que le dossier soit modifié en profondeur.