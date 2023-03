On y mange super bien pour pas cher! Voici pourquoi la fréquentation du resto citoyen «Au Pré Vert» a explosé à La Louvière

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comment une telle équation est-elle possible ?

Sachez que si l’établissement Au Pré Vert est à même de proposer des prix aussi compétitifs, c’est d’abord parce qu’il est un endroit de formation pour personnes en voie de réinsertion. Encadrés par deux pros, les stagiaires y apprennent les métiers de commis de salle et de cuisine, sur une durée de 2100 h (18 mois). À ce titre, le restaurant est la 5e filière du Centre d’Insertion Socio Professionnelle (CISP) de la Ferme Delsamme et s’y approvisionne notamment en fruits et légumes.

** ********** ** **** **** *** ****** **** ** ******* *** ******** ******** ** ** *** ****** ** ** ********** ** ****** ************ ****** ** * * ** *** *** ** **** *********** ** ******* *** ****** *********** ** *** *** ** ***** **** *** ******* **** *********** ** ************** *** ********* **** ** *******

************** ********** *** ********* *** ******* *** ******** ***** ** ********* ******** ** ****** ******** *** ********* ** ************* ********** ******** ** ****** ****** ****** ** ******** **** **** *** ********* ** ** ***** ********* ********* ****** ******** ******* *** ** **** ************ ** ******** *** ********* ** ************* ******** ** *********** ************ **** ********** ******************************* ** ** ******** ** ** **** ***** ****** ** ********* ********** ** ************* ******* ******** ******* ********* ******** ********* ** ********************

****** ** ****** **********

**** ** ********** ** **** **** ******** **** ** **** ** ***** **** ********** **** ***** ****** *** ******* ** ******** *** *************** *** ***** ************** ***** ********* **** ***** ******** ******** ** ********* ******* *** *********** ** ***** ****** ** ******* ** ***** ********** ***** ******** ** * * ***** ** ******* ** ****** ** ************ ************ ** **** ***** ******** *** ** ******* ** ** ********** **** ***** *********** *** **************

** **** ** ** *********** ****** ******** *** ********* ********** *********** ********** ** ****** *********** ************** ** ****** **** ***** ********* ** ******* ** ***** ** ******** ** ** ************ *********** ** ****** ***** **** *** ***** ************************** ******** ******* ************ * ********* **** ******* *** **** ********** ************* ** **** **** ** ***** ***** *** ** ******************* ** ** **** ******* *** ******** *********** ***** ** ***** ********* ******* ************ ** *** ******* *** ********* ** ********** *** *** **** ** ****** *** ********* **** ** ****** ******* ** ***************

********* ** ******

** ** *** ******** ** ************** ** ********* ************* ** ********** ** **** ******* ***** * ********** ******* ** ** ***** ** ****** *********** ****** *** **** ************ ** ******** ** ************* ** ****** ** **** ***** ******** ***** **** ********** *** ** ****** *** ******* **** *** ***** ** ********** ** ****** ****** ********************* **** ***** ** ************ ***** ********* *** ******* ****** ********** ***** ** **** ***** ************ *** ** ******* ***** ************ ** ************* ** ****** **** *** ******** ****** **** ********* ********** ************* ** ************ ** **** ***************** **** ******** ** ********** ** *****

** **** **** *** ********** ** ***** ** ***** ** ********* **** *** ***** *** ****** **** *** ****** ****** *** ***** ********** ** ****** *** ***** *********** *** ** ***** ***************** ************ ****** * ********* *** ******** **** *** ********* ** **** ** ************ ** ************ ******** ******* ********** *** *** ** *** ************ ** ** ************ ******* ******* ***** **** ** *********** *** ******* ************* ******** ** ****** ** ***** **************** ** ***** **** ****** ******* ******* ********** ** ****** ******** ** ** ** ** *********